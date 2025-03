Sommer rischia tutto, un guanto speciale per tornare subito in campo con l'Inter

Il portiere titolare dell'Inter vuole accorciare i tempi e scendere subito in campo con una protezione speciale: Sommer torna prima del previsto?

Yann Sommer non vuole lasciare l'Inter senza il proprio portiere titolare in una settimana decisiva in chiave Champions League e Scudetto. Fuori causa per un problema al dito, l'estremo difensore elvetico vuole bruciare i tempi per tornare in campo prima del previsto. Come? Utilizzando un guanto speciale in grado di limitare l'infortunio accusato a metà febbraio.

Alle prese con una frattura del pollice, Sommer dovrebbe tornare in campo nuovamente a metà marzo, ma il guanto speciale con tutore integrato potrebbe permettergli di giocare già contro il Monza nel 28esimo turno. Da escludere la partita d'andata contro il Feyenoord in Champions, ma in questo modo il portiere titolare dell'Inter potrebbe giocare sia in Serie A, sia il ritorno a San Siro valido per la qualificazione ai quarti europei.

Come funziona il guanto speciale con cui Sommer vuole rischiare tutto? All'interno è presente un tutore a proteggergli il pollice, che gli permetterebbe di accorciare i tempi. Da parte dello staff medico c’è massima prudenza, considerando come Josep Martinez stia facendo bene e di come il portiere titolare non possa rischiare uno stop più lungo del previsto.