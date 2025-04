Sommer e Pavard decisivi: i due grandi ex fanno male al Bayern Monaco

Inter trascinata dagli ex Sommer e Pavard contro il Bayern Monaco: primo goal in nerazzurro del francese proprio nel momento più cruciale.

Benjamin Pavard ha scelto una partita non banale per siglare la prima rete con la maglia dell'Inter, una capocciata terrificante utile per abbattere le certezze... del 'suo' Bayern Monaco.

Il più classico dei goal dell'ex, cerchia di cui fa parte anche un Yann Sommer in grande spolvero e determinante nell'opera di difesa di una qualificazione messa in discussione dai continui attacchi bavaresi nel finale.

Proprio loro due hanno recitato un ruolo primario nell'eliminazione della squadra che in passato li ha visti protagonisti: soprattutto nel caso del difensore transalpino, transitato dalle parti della Baviera tra il 2019 e il 2023.