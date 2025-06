Snopp Dogg vuole servire gli hamburger ai tifosi del Celtic: "Personalmente"

Il rapper della West Coast è un noto tifoso del Celtic ed ora ha intenzione di portare un camioncino dei buerger fuori dal Celtic Park.

Nonostante il calcio non sia certo lo sport più amato dagli statunitensi, diverse star della musica, dello sport e del cinema sono note per sostenere squadre europee. C'è chi ha deciso di investire nei club del Vecchio Continente come Ryan Reynolds e LeBron James, chi ha sempre dichiarato di essere fan sfegatato del 'soccer' oltre l'Oceano Atlantico e chi è nel mezzo come Snopp Dogg.

Il rapper della West Coast, vero nome Calvin Cordozar Broadus Jr., è noto per essere un tifoso del club britannico del Celtic, ma a differenza di vari connazionali non ha acquistato club nè è entrato a farne parte marginalmente. L'ultima idea di Snopp, per mostrare la sua vicinanza ai tifosi di Glasgow, è quella di aprire un camioncino per i burger fuori dal Celtic Park.

Snopp Dogg, che ha già pubblicato un libro di cucina (From Crook to Cook: platinum recipes from tha boss Dogg's kitchen) afferma di aver parlato con il noto chef di Glasgow, Gordon Ramsay, per una possibile iniziativa in città, prima di virare sul camioncino dei burger.