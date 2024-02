Il difensore inglese è pronto e la conferma arriva da De Rossi in conferenza: "Stiamo cercando di capire".

Se quella contro il Frosinone ha segnato uno spartiacque importante nella stagione di Chris Smalling, quella contro il Torino potrebbe rompere un digiuno che dura da più di sei mesi.

Anche perchè i countdown, come sempre, sono fatti per "scadere": l'inglese potrebbe ritornare in campo da titolare e a confermarlo è stato lo stesso Daniele De Rossi in conferenza stampa.

"Ne parleremo nelle prossime ore": contro il Torino la Roma punterà quindi sull'inglese?