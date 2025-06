Slovacchia-Italia Under 21 dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming e formazioni

L'Italia affronta i padroni di casa nella seconda giornata della fase a gironi di Euro Under 21: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

L'Italia Under 21 affronta la Slovacchia padrona di casa nella seconda giornata della fase a gironi di Euro Under 2021.

Successo di misura per l'Italia U21 nel primo match, riuscita a battere i pari età della Romania con il goal di Baldanzi nel primo tempo, mentre a sua volta la Slovacchia è caduta contro la Spagna per 3-2, mostrando buone qualità al cospetto di una delle favoritissime per la vittoria finale della competizione.

Archiviato il primo turno, le due squadre ora devono fare sul serio: la Slovacchia deve vincere a tutti i costi per rilanciarsi, l'Italia può chiudere la pratica qualificazione in caso di successo e di contemporanea vittoria da parte della Spagna.

Come la prima partita contro la Romania, anche la sfida contro la Slovacchia di metà giugno è visibile in diretta tv in chiaro, nonchè in streaming gratis.