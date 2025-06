Slovacchia-Italia Under 21 0-1, pagelle e tabellino: Casadei vale i quarti, Azzurrini avanti agli Europei

Slovacchia U21 vs Italia U21

L'Italia Under 21 batte anche la Slovacchia nella seconda giornata e vola ai quarti di finale degli Europei: decide un goal di Casadei.

Missione compiuta per l'Italia Under 21, che batte 0-1 i padroni di casa della Slovacchia Under 21 e vola ai quarti di finale degli Europei di categoria con novanta minuti d'anticipo.

L'ultima partita contro la Spagna Under 21, prima a punteggio pieno nel Gruppo A insieme agli Azzurrini, servirà solo per assegnare il primo posto e stabilire di conseguenza chi saranno gli avversari nel prossimo turno.

Nunziata lascia fuori Koleosho e lancia Casadei alle spalle di Gnonto insieme a Baldanzi. Una mossa che paga subito, dato che proprio il centrocampista del Torino sblocca il risultato con un pregevole mancino incrociato sul secondo palo.

Nella ripresa la Slovacchia prova a rendersi più pericolosa nell'area azzurra ma l'Italia rischia pochissimo, nel finale però serve ancora un super Desplanches per evitare la beffa.