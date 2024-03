Maignan k.o. in Slavia Praga-Milan: problema al ginocchio destro

Problemi al ginocchio destro per Mike Maignan: cambio obbligato con Sportiello dopo aver provato a stringere i denti.

Brutta notizia per il Milan nel corso dei primi minuti del ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga: Mike Maignan è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dell'Eden Arena a causa di un problema fisico.

Dolore al ginocchio destro in seguito a un contrasto e sostituzione obbligata con Sportiello, il tutto dopo aver provato a stringere i denti per due volte.

Una tegola in piena regola per Pioli, la cui speranza ovviamente è che si tratti di una semplice botta e non di qualcosa di più grave, che potrebbe anche compromettere il finale di stagione dell'estremo difensore francese.