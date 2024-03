Slavia Praga-Milan, c'era il rosso a Holes? La moviola della partita e perché è stato espulso: tutto come all'andata

Due rossi in due partite per lo Slavia Praga, che subisce un'espulsione anche in casa e sempre nel primo tempo.

Come in Milan-Slavia Praga, anche nella partita di ritorno degli ottavi di Europa League arriva un cartellino rosso per la squadra ceca. Anche stavolta il club avversario dei rossoneri subisce un'espulsione nel primo tempo dopo la visione al monitor dell'arbitro, ovvero il cosidetto On Field Review.

Una settimana fa era stato Diouf a subire un cartellino rosso dopo la visione al monitor dell'arbitro, in quel caso per intervento sulla caviglia di Pulisic: Slavia Praga in dieci per tutta la gara, o quasi, all'andata e al ritorno.

Partita durissima in quel di Praga, con un brutto intervento di Vicek che ha portato Maignan ad abbandonare il campo. Dopo il rosso ad Holes lo Slavia Praga ha subito altri due gialli, per Doudera prima e Trpisovsky poi.