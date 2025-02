Slalom gigante femminile oggi in tv, dove vederlo in chiaro: Goggia e Brignone sugli sci alle 14

Conclusa la prima manche in mattinata, alle 14:00 va in scena la seconda in quel del Sestriere. In gioco ci sono Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino, in gara per la Coppa del Mondo Sci Alpino 2024-25.

Grande prova nella prima manche per la campionessa juniores Britt Richardson, mentre Federica Brignone si è classificata al quarto posto. Deludente invece la prima prova di Goggia, dietro anche a Marta Bassino.

Dalle 14:00 è possibile vedere in diretta tv in chiaro la seconda manche dal Sestriere, in cui Federica Brignone prova la doppietta dopo il successo di ieri.