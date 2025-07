Sky Sport - Inter-Dumfries, la verità sulla scadenza della clausola rescissoria: la cifra per l'addio ed entro quando può essere attivata

Non il 15 ma il 31 luglio: la clausola da 25 milioni scade a fine mese. Dumfries può partire, l’Inter rischia una cessione low cost.

Non sarà il 15 luglio, ma il 31 luglio la data da cerchiare in rosso per il futuro di Denzel Dumfries. Lo rivela Sky Sport, che ha smentito le precedenti indiscrezioni fissando al termine del mese la scadenza della clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo per l’estero.

La clausola, inserita al momento del rinnovo di contratto firmato lo scorso novembre fino al 2028, rappresenta oggi una seria minaccia per l’Inter, che rischia di perdere il proprio esterno titolare per una cifra ritenuta inferiore al suo reale valore di mercato.

L’olandese, autore di una stagione ad altissimo livello, ha attirato l’interesse di club di primo piano come il Barcellona e il Manchester City.

Il pagamento della clausola, da versare in un’unica soluzione, rappresenta un’opportunità per gli acquirenti, ma un problema per il club nerazzurro, che potrebbe subire un’uscita strategica difficilmente colmabile a breve termine.