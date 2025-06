Dopo la squalifica per doping e lo svincolo dalla Juventus, il centrocampista francese tratta con il club monegasco: offerto un contratto di 2 anni.

Paul Pogba è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. A distanza di oltre un anno dalla sua ultima apparizione ufficiale, il centrocampista francese potrebbe ripartire dal Monaco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato da Fabrizio Romano, dopo i primi sondaggi delle scorse settimane, i contatti tra il giocatore e il club del Principato si sono intensificati e i colloqui stanno procedendo positivamente.

Pogba è ufficialmente svincolato dal 1° dicembre 2024, in seguito alla squalifica per doping che lo ha tenuto lontano dai campi per 18 mesi.

L’ultima volta che ha giocato una partita risale al settembre 2023, con la maglia della Juventus contro l’Empoli. Da allora, il giocatore si è allenato in solitaria, in attesa di un’occasione concreta per tornare in campo.

Intanto, un post social con Paulo Dybala ha riacceso l’interesse dei tifosi italiani, ma il futuro del centrocampista potrebbe invece essere in Ligue 1, dove il Monaco – terzo nell’ultimo campionato – rappresenta una delle opportunità più concrete.