Sinner in visita alla Nazionale, l'elogio di Spalletti: "Prendete un pezzetto"

Il tennista altoatesino ha fatto visita alla Nazionale nel ritiro statunitense. Spalletti lo ha esaltato: "Prendete un pezzetto di lui".

Di recente ha subìto la sconfitta in semifinale del prestigioso torneo di Indian Wells per mano di Carlos Alcaraz, un passo falso che però non cancella quanto di buono fatto in precedenza: Jannik Sinner continua a raccogliere consensi nel circuito ATP di tennis, dove ormai è uno degli uomini da battere.

Il numero 3 al mondo ha approfittato della contemporanea presenza negli Stati Uniti della Nazionale azzurra (che tra qualche giorno sfiderà Venezuela ed Ecuador in amichevole) per fare una visita al ritiro di Donnarumma e compagni: un evento caratterizzato da abbracci e sorrisi e, soprattutto, dall'elogio pubblico riservatogli da Luciano Spalletti.

Il commissario tecnico si è lasciato andare a parole di grande ammirazione nei confronti del tennista, posto a esempio davanti a tutto il gruppo azzurro. Sinner ha anche scherzato col Capo Delegazione Gianluigi Buffon.