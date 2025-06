Sinner e Alcaraz protagonisti al Roland Garros: quanto hanno guadagnato? I premi in denaro del Grande Slam parigino

Alcaraz vince il Roland Garros al termine di una finale epica contro Sinner: ma quanto hanno guadagnato entrambi dalla partecipazione?

Una delle finali più belle di sempre, destinata a rimanere nella storia del tennis: alla fine è stato Carlos Alcaraz ad avere la meglio su Jannik Sinner nell'ultimo atto del Roland Garros 2025.

Sensazionale rimonta per lo spagnolo che, in svantaggio di due set, è riuscito a ribaltare tutto: decisivo il super tie break finale, che lo ha incoronato re dell'Open di Francia per il secondo anno consecutivo.

Ma quanto hanno guadagnato Sinner e Alcaraz dalla loro partecipazione al Grande Slam parigino?