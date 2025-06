Sinner-Alcaraz finale del Roland Garros: quando si gioca, sarà gratis in tv

Roland Garros, la finale sarà Sinner-Alcaraz: eliminati Djokovic e Musetti. Rispetto alle altre gare, la finale sarà in chiaro in tv.

Ancora una volta, Sinner contro Alcaraz. I pronostici sono stati rispettati, il Roland Garros 2025 sarà deciso dalla finale tra il tennista spagnolo, Campione in carica a Parigi, e il collega italiano, deciso a far suo un altro torneo del Grande Slam.

Dopo aver superato rispettivamente Djokovic e Musetti, Sinner e Alcaraz si sfideranno a Parigi per un nuovo capitolo della sfida che andrà avanti a lungo. Sono loro i giovani fuoriclasse del tennis che hanno ereditato la gloria dallo stesso Djokovic, da Federer e da Nadal: in palio un altro alloro nei primi giorni di giugno.

A differenza delle altre gare del Roland Garros, tra l'altro, la finalissima Sinner-Alcaraz sarà disponibile in diretta tv e streaming gratis e in chiaro per tutti.