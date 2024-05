Il sindaco di Bari risponde a De Laurentiis: "Preferiamo fallire che essere umiliati di nuovo"

Antonio Decaro contro Aurelio De Laurentiis: "Il passaggio di proprietà è l'unica via d'uscita da questa situazione ingestibile".

Sono ore cruciali per il Bari, che domani sera sarà di scena al 'Liberati' di Terni per giocarsi l'agognata salvezza nel playout di Serie B: contro la Ternana servirà vincere per evitare l'infausto verdetto della retrocessione.

La vigilia del match è stata infiammata dalle parole di Aurelio De Laurentiis, proprietario del club pugliese con la sua Filmauro: dichiarazioni che non sono affatto piaciute ad Antonio Decaro.

Il sindaco di Bari ha risposto per le rime al presidente del Napoli, invitato a imbastire una trattativa per la cessione della società in tempi brevi.