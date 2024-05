Il Cagliari-Fiorentina speciale di Simone Aresti: è tornato a giocare in Serie A dopo 17 anni

Il portiere rossoblù, battuto da Arthur nel recupero, ha calcato i campi della massima serie per la seconda volta: la prima era stata nel 2007.

Immaginate di giocare in Serie A a 21 anni. Chiaro, non siete il primo e non sarete l'ultimo a farlo: ce ne sono stati e ce ne saranno decine, centinaia, migliaia. E ora immaginate di farlo a 38: qui è un pochino più difficile, perché l'età è quella che è e maturità, per un calciatore, fa rima con anzianità e acciacchi.

Simone Aresti ha vissuto entrambe le sensazioni. In A ci ha giocato quando aveva 21 anni e pure ora che ne ha 38. Solo che in mezzo ha vissuto un buco temporale di quasi un ventennio: 17 anni, per la precisione. 17 anni senza mai calcare i terreni di gioco della massima serie.

Il caso particolare di un Cagliari-Fiorentina che per i sardi ha rappresentato soprattutto l'occasione per salutare Claudio Ranieri, alla fine, è stato questo. Una curiosità bella e buona nel contesto di una notte che per gli isolani è stata decisamente speciale.