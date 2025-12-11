Simeone in gruppo, il Torino recupera il centravanti: titolare con la Cremonese? Chi gioca tra lui, Zapata e Adams

In generale, ora che Simeone è tornato e Zapata è di nuovo in condizione di giocare titolare e non solo per uno spezzone di gara, Baroni ha a disposizione un reparto d'attacco importante.

Tra Adams, Zapata e Simeone però, non solo con la Cremonese ma anche per il resto della stagione uno almeno dovrà guardare dalla panchina i compagni. Simeone è la certezza del Torino come ha dimostrato anche la prima parte di stagione e quindi a contendersi la maglia saranno gli altri due.