Giovanni Simeone TorinoGetty Images
Andrea Ajello

Simeone in gruppo, il Torino recupera il centravanti: titolare con la Cremonese? Chi gioca tra lui, Zapata e Adams

Baroni potrà contare di nuovo su Giovanni Simeone a partire da Torino-Cremonese: Zapata è tornato al goal, Adams ha sempre avuto spazio. Cosa succederà adesso nell'attacco granata?

Non sono giorni facili per il Torino, con i risultati che non arrivano e il cambio in dirigenza a sorpresa che ha visto l'addio di Davide Vagnati e il ritorno nel club di Gianluca Petrachi da direttore sportivo. 

C'è però una buona notizia per i granata, ovvero il rientro in gruppo di Giovanni Simeone, non certo un giocatore qualsiasi per la squadra di Marco Baroni, che spera di uscire da questo momento anche grazie all'attaccante argentino.

Il tecnico ora ha abbondanza in attacco con tre attaccanti per al massimo due posti. Ma Simeone potrà già giocare titolare con la Cremonese? E chi gli lascerebbe il posto?

  • SIMEONE RECUPERATO

    Simeone era già andato in panchina contro il Milan ma solo per stare vicino alla squadra perché come annunciato da Baroni non era pronto per scendere  in campo. 

    Lo sarà invece a partire dalla prossima giornata quando il Torino sfiderà in casa la Cremonese (sabato alle 15). L'argentino, che si era infortunato a metà novembre, ha pienamente superato la lesione distrattiva del muscolo del retto femorale. 

    Oggi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato ad allenarsi  in gruppo. 

  • SIMEONE TITOLARE O IN PANCHINA CON LA CREMONESE?

    Simeone sarà quindi a disposizione per la delicata partita casalinga con la Cremonese anche se non è certo che tipo di impiego gli concederà Baroni. Essendo reduce da un problema muscolare e facendo solo pochi allenamenti con i compagni, non è da escludere che l'ex Genoa parta fuori dalla formazione titolare.

    Baroni deve ancora decidere e valuterà alla vigilia, capendo anche le risposte che darà Simeone dall'ultimo allenamento. 

  • AL POSTO DI CHI GIOCHEREBBE

    Ma se alla fine Simeone dovesse subito tornare dal primo minuto contro la Cremonese, chi tra Adams e Zapata gli lascerebbe il posto? Il colombiano è appena tornato al goal dopo oltre un anno, il primo dall'infortunio però potrebbe essere proprio lui a rischiare la titolarità se Baroni deciderà di puntare dal 1' su Simeone senza "preservarlo". 

  • LE GERARCHIE DEL TORINO IN ATTACCO

    In generale, ora che Simeone è tornato e Zapata è di nuovo in condizione di giocare titolare e non solo per uno spezzone di gara, Baroni ha a disposizione un reparto d'attacco importante.

    Tra Adams, Zapata e Simeone però, non solo con la Cremonese ma anche per il resto della stagione uno almeno dovrà guardare dalla panchina i compagni. Simeone è la certezza del Torino come ha dimostrato anche la prima parte di stagione e quindi a contendersi la maglia saranno gli altri due. 

