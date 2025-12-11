Simeone in gruppo, il Torino recupera il centravanti: titolare con la Cremonese? Chi gioca tra lui, Zapata e Adams

Non sono giorni facili per il Torino, con i risultati che non arrivano e il cambio in dirigenza a sorpresa che ha visto l'addio di Davide Vagnati e il ritorno nel club di Gianluca Petrachi da direttore sportivo.
C'è però una buona notizia per i granata, ovvero il rientro in gruppo di Giovanni Simeone, non certo un giocatore qualsiasi per la squadra di Marco Baroni, che spera di uscire da questo momento anche grazie all'attaccante argentino.
Il tecnico ora ha abbondanza in attacco con tre attaccanti per al massimo due posti. Ma Simeone potrà già giocare titolare con la Cremonese? E chi gli lascerebbe il posto?