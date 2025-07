Silvio Baldini può subito tornare in panchina: potrebbe prendere il posto di Nunziata alla guida dell'Italia Under 21

L'ex allenatore del Pescara incontra oggi Gattuso a Coverciano: può prendere il posto di Nunziata alla guida dell'Under 21 azzurra.

Col Pescara ha da poco conquistato la promozione in Serie B al termine di un'intensissima finale playoff decisa ai calci di rigore, salvo poi salutare la squadra abruzzese: il periodo da disoccupato di Silvio Baldini potrebbe però concludersi a breve.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', potrebbe essere proprio il 66enne il prossimo nuovo commissario tecnico dell'Italia Under 21, reduce dall'amara eliminazione ai quarti di finale degli Europei di categoria per mano della Germania.

Le prossime ore saranno decisive per la valutazione del futuro di Carmine Nunziata, finito al centro di voci di mercato che potrebbero determinare la fine dell'esperienza in azzurro.