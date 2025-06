Silvio Baldini lascia Pescara: il perché di una decisione insolita dopo la promozione in Serie B

L'allenatore toscano ha annunciato l'addio agli abruzzesi, appena portati in B: "Non sento più la magia". Il presidente Sebastiani: "Affranti".

All'inizio di giugno, Silvio Baldini festeggiava assieme al Pescara il ritorno in Serie B al termine della finale di ritorno dei playoff di C vinta ai calci di rigore contro la Ternana. E poi dava spettacolo davanti alle telecamere, com'è sempre stato tipico del personaggio.

Appena una decina di giorni se n'è andata da quella serata indimenticabile per tutto il popolo biancazzurro e per lo stesso Baldini, ma sembra essere passato un secolo: oggi l'allenatore toscano ha annunciato in maniera ufficiale e definitiva l'addio al Pescara.

Una decisione forse nell'aria, ma lo stesso scioccante per una piazza e una società che da lui speravano di ripartire per organizzare il prossimo campionato di Serie B. Una scelta che Baldini ha spiegato con una frase chiave: "Non sento più la magia".