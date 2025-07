Silvio Baldini è il nuovo ct dell'Italia Under 21, al suo fianco Andrea Barzagli

L'Italia ha annunciato il nuovo tecnico dell'U21, Baldini arriva nel team giovanile azzurro dopo aver riportato il Pescara in Serie B.

Tutto confermato, Silvio Baldini è il nuovo ct dell'Italia Under 21. Dopo aver riportato il Pescara in Serie B, il tecnico 66enne è stato scelto dalla FIGC per raccogliere il testimone di Carmine Nunziata, allenatore che ha guidato gli azzurrini nell'ultimto Europeo di categoria ancora una volta deludente per il movimento italiano.

"Sono felice ed emozionato, ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità e per la fiducia: sono gratificato che si sia incuriosito del mio percorso e abbia pensato a me per questo ruolo" le parole di Baldini al sito ufficiale della FIGC.

"Vestire l'azzurro è un grande orgoglio, proverò a trasmettere ai ragazzi questo forte senso di identità e di appartenenza. Dal punto di vista tecnico, sono convinto che si possa fare molto bene, ma l'unico modo che conosco per ottenere i risultati è il lavoro e per questo non vedo l'ora di iniziare".

Baldini sarà affiancato da un giocatore che ha avuto modo di essere protagonista nell'Italia, visto il successo del Mondiale 2006: Andrea Barzagli è stato ufficializzato come nuovo vice-allenatore dell'Under 21.

Nell'agosto 2023 Barzagli era entrato inizialmente nello staff della nazionale maggiore come collaboratore di Mancini, prima di essere escluso in seguito all'arrivo di Spalletti poche settimane dopo.