Sibi incanta in Vicenza-Virtus Verona: arrivato in Italia con un barcone, para 2 rigori in 2 minuti

Il portiere della Virtus Verona vive una giornata da sogno: para due rigori in pochi minuti. La sua storia è da applausi.

A Lampedusa difficilmente c'è la nebbia. A Vicenza, però, sì. Sono distanti, Lampedusa e Vicenza, in effetti: così come sono distanti Vicenza e Serekunda.

Serekunda è una città del Gambia, la più grande dell'intero Paese: è da lì che è partito il viaggio di Sheikh Sibi. Da quella città, passando per Tripoli e per Lampedusa: per un tragitto in barcone. Come molti, in fuga dalle difficoltà.

Così, nove anni dopo il suo arrivo in Italia, Sibi vive una giornata da sogno: una domenica di fine gennaio in cui la nebbia nulla ha potuto contro le prodezze tra i pali. Due rigori parati in due minuti. E tanto altro.