Si può vedere Cagliari-Hannover in tv oggi? Le informazioni sulla nuova amichevole rossoblù

Sfida tedesca per il Cagliari di Pisacane, che alle 14:00 di sabato sfida l'Hannover alla Heinz von Heiden Arena.

Battuto l'Ospitaletto, il Cagliari ha sfidato il Galatasaray Campione di Turchia perdendo in rimonta per 3-1. Ora il nuovo match amichevole estivo, in terra tedesca. Lasciata l'Austria, la squadra guidata da Pisacane è volata in Germania e in particolare ad Hannover, dove alle 14:00 di oggi sfiderà il team locale attualmente nella seconda serie del calcio locale.

Cagliari-Hannover è di scena all'Heinz von Heiden Arena, impianto da quasi 50.000 posti che vedrà protagonisti i giocatori della squadra sarda e i padroni di casa allenati da Christian Titz reduci dalle due gare contro il Paderborn (pareggio per 1-1 e sconfitta per 3-2).

Dopo la diretta tv sul Canale Youtube del Cagliari (Ospitaletto) e quella live su Dazn (Galatasaray), è possibile vedere dal vivo la terza amichevole di Piccoli e compagni? Vediamo tutte le informazioni importanti sulla partita di questo pomeriggio.