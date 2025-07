Nonostante la seria concorrenza, l'attaccante di 17 anni potrebbe essere sul punto di entrare in prima squadra a Stamford Bridge.

"Di solito mi siedevo avanti alla televisione e sognare che un giorno sarei sceso in campo a Stamford Bridge indossando la maglia del Chelsea. Penso che ogni bambino che ama il calcio abbia quell'immagine nella testa. Per me, è sempre stata Stamford Bridge."

Shumaira 'Shim' Mheuka ha realizzato quel sogno nel febbraio 2025, diventando l'ultimo di una serie di recenti prodotti del vivaio a guadagnarsi il debutto in Premier League. L'attaccante spera che questo sia solo l'inizio, poiché dovrà affrontare l'arduo compito di mantenersi in lizza tra i vari talenti a disposizione del Chelsea.

La storia recente del Chelsea è stata caratterizzata dalla mancanza di un attaccante affidabile, ma Mheuka potrebbe essere pronto per il futuro. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul 17enne considerato uno dei più grandi talenti della sua generazione.