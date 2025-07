Shea Lacey: il fenomeno del dribbling del Manchester United che a tre anni imitava Ronaldinho

Lacey pronto a bussare alla porta della prima squadra del Manchester United dopo 14 anni di Academy: proviene da una famiglia di tifosi del Liverpool.

Ronaldinho ha reso popolare la giocata nota come "Elastico" durante l'esperienza al Barcellona e, pochi anni dopo, un ragazzino di Liverpool si è fatto un nome ingannando i difensori con la caratteristica finta di dribbling con un solo piede del calciatore brasiliano, conosciuta col nome inglese di "flip flap". Il ragazzino in questione aveva tre anni e si chiamava Shea Lacey. All'età di quattro, giocava già con il Manchester United.

A distanza di quattordici anni, Lacey è ancora allo United e ora ha una schiera di fan in tutto il mondo che sui social media commentano con entusiasmo le sue giocate spettacolari con la squadra Under 18. Di recente ha anche iniziato a mettersi in mostra a livello professionistico: Lacey ha avuto il suo primo assaggio del calcio di prima squadra durante il tour post-stagionale dello United in Asia alla fine della passata stagione e la scorsa settimana ha iniziato gli allenamenti pre-stagionali con la squadra di Ruben Amorim.

Ora è pronto per tornare in campo, mentre lo United si prepara alla prima amichevole contro il Leeds; in seguito partirà per il tour del precampionato negli Stati Uniti per partecipare alla Summer Series della Premier League insieme a Everton, West Ham e Bournemouth.

Per Lacey sarà un'occasione per mostrare il suo talento a un pubblico ancora più vasto e vedere se sia o no in grado di replicare il suo dribbling fulmineo - valso paragoni con Phil Foden ed Eden Hazard e l'appellativo di "Lionel Messi di Liverpool" - contro avversari di Premier League.

Lacey proviene da una famiglia di orgogliosi tifosi del Liverpool che hanno giocato nelle giovanili dei Reds, prima di convertirsi alla causa dello United: adesso è sul punto di scrivere la sua storia all'Old Trafford.