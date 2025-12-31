Sette partite senza sconfitte e il ritorno in zona Champions League: ma il Liverpool è davvero migliorato?

Certo, il Liverpool ha vinto quattro partite consecutive in tutte le competizioni, ma nessuna in modo convincente. Ha avuto bisogno di un rigore assurdo nei minuti finali per battere l'Inter in una partita di Champions League di bassa qualità, e lo stesso Slot ha ammessoche è servita una buona dose di fortuna per battere il Brighton ad Anfield il 13 dicembre.
I Reds sono stati anche poco esaltanti nella vittoria per 2-1 contro il Tottenham fino all'espulsione di Xavi Simons, e assolutamente disastrosi dopo che Richarlison ha accorciato le distanze per i padroni di casa, anche se gli Spurs hanno giocato la maggior parte dei 10 minuti di recupero in nove uomini dopo l'espulsione di Cristian Romero.
Sembrava che le cose stessero finalmente iniziando a funzionare in un primo tempo dominante contro il Wolverhampton nel fine settimana, ma se non fosse stato per un brillante intervento all'ultimo minuto di Conor Bradley, il Liverpool avrebbe perso punti contro quella che è probabilmente la peggior squadra nella storia della Premier League.
Ancora una volta, un calcio d'angolo difeso in modo terribile ha cambiato l'intero andamento di una partita che la squadra di Slot stava dominando, il che ha solo sottolineato che quelli che un tempo erano i "mostri della mentalità" stanno seriamente lottando dal punto di vista psicologico.
Tuttavia, alcuni tifosi temono che ci sia anche un aspetto fisico nelle difficoltà della squadra, perché mentre giocatori come Ekitike e Wirtz sembrano finalmente più in forma e più forti, giocatori chiave come Alexis Mac Allister e Gravenberch faticano a eguagliare l'intensità mostrata da Dominic Szoboszlai ogni settimana, con un conseguente squilibrio dannoso nel gioco di pressing del Liverpool.
Il risultato complessivo è che, mentre i Reds godono di una percentuale di possesso palla superiore a qualsiasi altra squadra della Premier League in questa stagione e sono al primo posto per numero di passaggi sia nell'ultimo terzo di campo che nell'area di rigore, non stanno esercitando lo stesso livello di controllo sugli avversari della scorsa annata né stanno chiudendo le partite.
Evidentemente, risolvere il problema dei calci piazzati contribuirebbe in modo significativo a ribaltare la stagione del Liverpool. Slot dice che si stanno facendo "progressi", ma solo nel senso che il loro tallone d'Achille non è costato loro alcun punto nelle ultime tre partite di Premier League.
In questo senso, tutto ciò che il Liverpool ha fatto dall'ultima volta che ha affrontato il Leeds è stato guadagnare tempo, perché, pur essendo tornato alla vittoria, non è ancora tornato al suo meglio, neanche lontanamente.