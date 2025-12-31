Pubblicità
Liverpool improving GFXGOAL
Mark Doyle

Sette partite senza sconfitte e il ritorno in zona Champions League: ma il Liverpool è davvero migliorato?

Il Liverpool è imbattuto da sette gare, ma continua a proporre prestazioni non all’altezza delle aspettative: i risultati sono realmente frutto di un miglioramento?

Il Liverpool ospiterà il Leeds United giovedì, a meno di un mese dal loro precedente confronto giocato all'Elland Road. In questo arco di tempo, molte cose sono cambiate. Lo scorso 6 dicembre sembrava che la stagione dei Reds fosse ormai compromessa, con Mohamed Salah che accusava Arne Slot di averlo messo da parte, dopo essere stato lasciato ancora una volta in panchina.

Quel 3-3 lasciò i campioni in carica della Premier League al 10° posto in classifica e Slot al centro di un dibattito che solo fino a pochi mesi fa sarebbe stato impossibile da immaginare.

Oggi i Reds, apparentemente in ripresa, sono saliti al quarto posto dopo tre vittorie consecutive conseguite contro Brighton, Tottenham e Wolves, e molti dei problemi di un mese fa sembrano essere stati in parte risolti.

Tuttavia le prestazioni continuano ad essere deludenti, tanto che sono in molti a domandarsi se si tratti di un reale miglioramento o di una semplice illusione.  

  • OLTRE LE ASPETTATIVE

    Ci sono motivi innegabili per essere ottimisti ad Anfield, mentre il Liverpool si prepara ad accogliere il nuovo anno, e questo anche perché molti dei giocatori acquistati in estate stanno finalmente iniziando a integrarsi e ad esprimersi a buoni livelli.

    Purtroppo, il colpo più costoso, Alexander Isak, sarà fuori gioco almeno fino a marzo a causa di una frattura alla gamba e, alla luce delle sue precedenti difficoltà nel raggiungere la forma fisica ottimale, la stagione d'esordio dell'attaccante nel Merseyside sembra già compromessa.

    Fortunatamente per il Liverpool, Hugo Ekitike non solo si è dimostrato un'ottima alternativa, ma sembra anche essere un attaccante di livello superiore. Certo, al Liverpool si aspettavano che l'ex attaccante dell'Eintracht Francoforte fosse bravo, ma non che potesse imporsi così rapidamente. Solo Erling Haaland ha marcato più goal senza rigori di Ekitike (otto) in questa stagione di Premier League dopo 18 turni, con il nazionale francese che ha segnato cinque volte nelle ultime quattro partite.

    Il 23enne sta chiaramente beneficiando di una serie di presenze da titolare e il suo miglioramento fisico gli sta permettendo di esercitare una maggiore influenza sul gioco del Liverpool.

  • FINALMENTE WIRTZ

    Wirtz, il sui cartellino in estate è costato circa 100 milioni di sterline, ha finalmente trovaro il suo primo goal con il Liverpool e il suo sollievo è parso evidente a tutti mentre correva a festeggiare.

    È stata anche una giusta ricompensa per una prestazione individuale eccezionale, quella contro il Wolverhampton, grazie alla quale è tornato a mostrare i suoi movimenti intelligenti e i suoi piedi veloci, spingendo l'ex attaccante del Liverpool John Aldridge a paragonare il piccolo tedesco al grande Peter Beardsley.

    Chiaramente, la debolezza dell'avversario non può essere trascurata, ma è stata una prestazione decisiva e dinamica che era nell'aria. Come Slot ha sottolineato, Wirtz sta giocando ad alti livelli già da tempo, assomigliando sempre più al giocatore del Bayer Leverkusen che era con il passare delle partite.

    Ancora una volta, parte del merito va al lavoro svolto in palestra, con i pochi muscoli in più che Wirtz ha messo su dall'inizio della stagione che lo aiutano ad adattarsi ai rigori del calcio inglese.

    "So che è il campionato più difficile al mondo e devo solo abituarmi alla fisicità e ai giocatori che mi circondano in campo a centrocampo - ha detto sabato alla BBC Sport  - Ma ogni partita mi sento un po' meglio e voglio continuare a sentirmi così".

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    UNA RISORSA AGGIUNTIVA

    Jeremie Frimpong ha avuto ancora più problemi fisici di Wirtz, visto che è stato costretto a saltare 14 delle sue prime 27 partite con la maglia del Liverpool a causa di due diversi infortuni al tendine del ginocchio, che gli hanno impedito di dare slancio alla sua nuova avventura dopo il trasferimento estivo dal Leverkusen. Proprio come Wirtz, però, Frimpong è finalmente pronto a replicare la forma che lo ha reso il flagello dei difensori della Bundesliga.

    Il versatile terzino destro ha giocato solo 120 minuti da quando è tornato dall'infortunio, ma in quel lasso di tempo ha fornito due assist. Quando gli è stato chiesto cosa Frimpong apporti al Liverpool, Slot ha risposto: "Velocità: è quello che ha e che è così importante nel calcio moderno.

    Perché per creare qualcosa contro un blocco basso, le squadre che difendono con così tanti giocatori, di solito le squadre lo rompono con i calci piazzati, ma ora questo non è il nostro punto di forza, quindi avere lui a disposizione con la sua velocità... guardate il primo goal che abbiamo segnato contro il Wolverhampton: è stata pura abilità individuale, il tipo di velocità che ho sempre voluto portare in squadra durante l'estate".

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL PROBLEMA DEI CALCI PIAZZATI

    Naturalmente, affermare che i calci piazzati non sono il "punto di forza principale" del Liverpool è un eufemismo. In realtà sono il debole principale, il che rappresenta un problema molto grave in un campionato in cui oltre un quarto dei goAl segnati proviene da calci da fermo. Non è certo una coincidenza che l'Arsenal, la squadra con la migliore differenza reti sui calci piazzati (+9), sia anche in testa alla classifica.

    Né è esagerato affermare che le incessanti difficoltà del Liverpool sui calci piazzati sono la ragione principale per la quale la sua difesa del titolo è già finita prima di gennaio, perché dei 26 goal subiti finora in campionato, 12 sono arrivati da calci d'angolo (sette), rimesse lunghe (due) e calci di punizione (due), il che equivale a un 46%. È una statistica sbalorditiva che nessuno avrebbe potuto prevedere, considerando che il Liverpool non ha subito nemmeno un goal su calcio piazzato nella prima metà della stagione 2024-25.

    Cosa sta andando storto? Dopo tutto, i Reds non hanno cambiato in modo significativo il loro approccio alla difesa sui calci da fermo e, come ha sottolineato Virgil van Dijk, non si tratta di un caso. Al contrario, il Liverpool ha vinto una percentuale maggiore di duelli aerei in questa stagione rispetto a qualsiasi altro rivale della Premier League (57,2%).

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WOLVESAFP

    I CAMBIAMENTI NELLO STAF TECNICO

    Ciò che il Liverpool non sta più facendo, però, è tracciare chiaramente le proprie linee o reagire abbastanza rapidamente ai palloni vaganti. "È qualcosa che dobbiamo migliorare - ha detto Van Dijk sabato - Direi che almeno nel 75% dei casi, se non di più, non è nemmeno il primo contatto a essere determinante. È la seconda fase che è fatale.

    Abbiamo difeso molto bene su tanti calci piazzati. Ma il fatto è che ne abbiamo subiti troppi e non ne abbiamo segnati abbastanza". In effetti, il Liverpool ha segnato solo tre volte su calci piazzati, con un differenziale di meno nove, la peggiore della Premier League.

    Tenendo conto di tutto ciò, è facile capire perché martedì il club abbia deciso di separarsi dal tecnico addetto ai calci da fermo Aaron Briggs: non c'erano stati segni evidenti di miglioramento, nemmeno durante la serie di sette partite senza sconfitte in tutte le competizioni, con il Liverpool che ha subito goal su calcio d'angolo in tre delle ultime quattro partite.

    È difficile non provare una certa simpatia per Briggs, dato che l'ex allenatore dello sviluppo individuale della prima squadra era stato nominato a settembre dopo che il Liverpool non era riuscito a trovare un candidato esterno adatto per il ruolo durante l'estate.

    Non c'è nemmeno la garanzia che Slot e i suoi assistenti, ora responsabili delle azioni da fermo, porteranno a un miglioramento immediato, soprattutto se si considera che solo il Manchester United e l'Arsenal (13) hanno segnato più goal su calcio piazzato (esclusi i rigori) rispetto al prossimo avversario del Liverpool, il Leeds, che meno di un mese fa ha sorpreso i Reds con un gol del pareggio nei minuti di recupero su calcio d'angolo.

  • BUONI RISULTATI, MA PRESTAZIONI DISCONTINUE

    Certo, il Liverpool ha vinto quattro partite consecutive in tutte le competizioni, ma nessuna in modo convincente. Ha avuto bisogno di un rigore assurdo nei minuti finali per battere l'Inter in una partita di Champions League di bassa qualità, e lo stesso Slot ha ammessoche è servita una buona dose di fortuna per battere il Brighton ad Anfield il 13 dicembre.

    I Reds sono stati anche poco esaltanti nella vittoria per 2-1 contro il Tottenham fino all'espulsione di Xavi Simons, e assolutamente disastrosi dopo che Richarlison ha accorciato le distanze per i padroni di casa, anche se gli Spurs hanno giocato la maggior parte dei 10 minuti di recupero in nove uomini dopo l'espulsione di Cristian Romero.

    Sembrava che le cose stessero finalmente iniziando a funzionare in un primo tempo dominante contro il Wolverhampton nel fine settimana, ma se non fosse stato per un brillante intervento all'ultimo minuto di Conor Bradley, il Liverpool avrebbe perso punti contro quella che è probabilmente la peggior squadra nella storia della Premier League.

    Ancora una volta, un calcio d'angolo difeso in modo terribile ha cambiato l'intero andamento di una partita che la squadra di Slot stava dominando, il che ha solo sottolineato che quelli che un tempo erano i "mostri della mentalità" stanno seriamente lottando dal punto di vista psicologico.

    Tuttavia, alcuni tifosi temono che ci sia anche un aspetto fisico nelle difficoltà della squadra, perché mentre giocatori come Ekitike e Wirtz sembrano finalmente più in forma e più forti, giocatori chiave come Alexis Mac Allister e Gravenberch faticano a eguagliare l'intensità mostrata da Dominic Szoboszlai ogni settimana, con un conseguente squilibrio dannoso nel gioco di pressing del Liverpool.

    Il risultato complessivo è che, mentre i Reds godono di una percentuale di possesso palla superiore a qualsiasi altra squadra della Premier League in questa stagione e sono al primo posto per numero di passaggi sia nell'ultimo terzo di campo che nell'area di rigore, non stanno esercitando lo stesso livello di controllo sugli avversari della scorsa annata né stanno chiudendo le partite.

    Evidentemente, risolvere il problema dei calci piazzati contribuirebbe in modo significativo a ribaltare la stagione del Liverpool. Slot dice che si stanno facendo "progressi", ma solo nel senso che il loro tallone d'Achille non è costato loro alcun punto nelle ultime tre partite di Premier League. 

    In questo senso, tutto ciò che il Liverpool ha fatto dall'ultima volta che ha affrontato il Leeds è stato guadagnare tempo, perché, pur essendo tornato alla vittoria, non è ancora tornato al suo meglio, neanche lontanamente.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Leeds United crest
Leeds United
LEE
0