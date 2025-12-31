Sette partite senza sconfitte e il ritorno in zona Champions League: ma il Liverpool è davvero migliorato?

Wirtz, il sui cartellino in estate è costato circa 100 milioni di sterline, ha finalmente trovaro il suo primo goal con il Liverpool e il suo sollievo è parso evidente a tutti mentre correva a festeggiare.

È stata anche una giusta ricompensa per una prestazione individuale eccezionale, quella contro il Wolverhampton, grazie alla quale è tornato a mostrare i suoi movimenti intelligenti e i suoi piedi veloci, spingendo l'ex attaccante del Liverpool John Aldridge a paragonare il piccolo tedesco al grande Peter Beardsley.

Chiaramente, la debolezza dell'avversario non può essere trascurata, ma è stata una prestazione decisiva e dinamica che era nell'aria. Come Slot ha sottolineato, Wirtz sta giocando ad alti livelli già da tempo, assomigliando sempre più al giocatore del Bayer Leverkusen che era con il passare delle partite.

Ancora una volta, parte del merito va al lavoro svolto in palestra, con i pochi muscoli in più che Wirtz ha messo su dall'inizio della stagione che lo aiutano ad adattarsi ai rigori del calcio inglese.

"So che è il campionato più difficile al mondo e devo solo abituarmi alla fisicità e ai giocatori che mi circondano in campo a centrocampo - ha detto sabato alla BBC Sport - Ma ogni partita mi sento un po' meglio e voglio continuare a sentirmi così".