Serie B conclusa, i 10 giovani che ora meritano una chance in A: da Esposito a Shpendi

Le squadre di Serie A proprietarie dei cartellini già gongolano, ma c'è chi dovrà bussare a quelle di B per poter puntare sui migliori Under 21.

In attesa della conclusione di playoff e playout, la stagione regolare di Serie B 2024/2025 si è conclusa. Un campionato notevole, con grandi sorprese e record. Un campionato in cui tra tantissimi giocatori esperti in grado di spingere le proprie squadre a promozioni e salvezze, ci sono stati anche Under 21 che alla prima annata hanno saputo brillare, o ancor meglio a confermarsi dopo le ultime due stagioni da professioniste.

Le squadre di Serie A hanno preso nota per provare ad ottenere le prestazioni degli U21 più in vista per la prossima annata 25/26. C'è chi potrà semplicemente riportare a casa i giovani in prestito, decidendo se concedere una chance ad alti livelli o in alternativa optare per un nuovo accordo a titolo temporaneo, stavolta però al top del calcio italiano.

E c'è chi invece dovrà bussare direttamente alla porta delle squadre di Serie B, consapevole di dover lottare per avere tra le proprie fila gli adolescenti e gli Under più interessanti degli ultimi mesi.