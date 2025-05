Serie A, i verdetti dopo il 37esimo turno: niente Europa per il Milan, lotta salvezza e Champions aperte

Il Cagliari è salvo, la Juventus e la Roma si giocheranno un posto in Champions League nell'ultima giornata di Serie A.

La Serie A più equilibrata della storia? Se non la più, sicuramente una di quelle con più dubbi a 90 minuti dal termine. Il 37esimo turno, infatti, non ha portato a grossi verdetti, con la maggior parte delle squadre ancora in lotta per il proprio obiettivo: tutto rimandato all'ultima, caldissima, giornata.

Il sorpasso dell'Inter ai danni del Napoli è sicuramente l'evento più importante di domenica 18 maggio, ma non sono da meno anche la sconfitta del Milan e la vittoria del Cagliari, così come i successi di Juventus ed Empoli.

C'è chi festeggia e chi invece, a 90' dalla fine, si lecca le ferita consapevole che la propria annata è già finita. In negativo.