La Serie A più equilibrata di sempre? No, la situazione è la stessa di un anno fa

Chi vuol prendersi la Serie A? Nessuno, a quanto pare. O meglio, tutte vorrebbero, ma nessuno riesce a tramutare in realtà i propri desideri. L'ultimo turno pre-sosta, l'undicesimo di campionato, mantiene un equilibrio totale nelle prime posizioni. La sconfitta del Napoli, le vittorie di Inter e Roma, il successo del Bologna e i pareggi di Milan e Juventus permettono a sei squadre di essere racchiuse nel giro di appena sei punti.
Con una vittoria si arriva in vetta, con una o più sconfitte al massimo si devono recuperare pochi punti. Questa è la realtà della prima parte di stagione, in cui nessuna big è una schiacciasassi. Sul percorso ci sono squadre che combattono fino all'ultimo secondo, ma c'è anche un notevole clima di autosabotaggio in cui sembrano, chi più chi meno, incappare tutte le grandi.
Non si tratta però di una prima volta assoluta in Serie A, considerando che proprio nella più recente stagione del passato si è verificato la stessa situazione. Anzi, dati alla mano anche con un equilibrio ulteriormente maggiore, seppur di un solo punto.