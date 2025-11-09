La Serie A più equilibrata di sempre? No, la situazione è la stessa di un anno fa

Lo Scudetto 2025/2026 sarà una lotta tra cinque/sei squadre fino a maggio? A livello di spettacolo sarebbe una manna dal cielo (nonostante le singole partite in sè siano sempre meno divertenti per i tifosi, visti i dati realizzativi che non hanno eguali negativi in Europa), ma la sensazione è che nei prossimi turni cominceranno le mini-fughe di due-tre team.

Nonostante le big facciano a gara a chi si ferma sul più bello, tra le eliminazioni in Europa e le rose ben diverse a disposizone degli allenatori, difficilmente ci saranno più di tre squadre realmente in lotta per conquistare il titolo dopo l'inverno.

Poi, come sempre, sarà il campo a parlare e lo sport più indecifrabile del mondo a dover rispondere. Una formula magica non esiste e non esisterà mai in termini di previsioni perfette.