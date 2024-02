La Serie A cambia nome: si chiamerà Serie A Enilive

Dopo 25 anni si chiude la partnership con TIM: Eni diventerà il prossimo title sponsor del campionato italiano dalla stagione 2024/25.

Una novità storica nel massimo campionato calcistico italiano: sì, perché la Serie A cambia ufficialmente nome.

L’Assemblea dei club, svoltasi nella giornata di oggi, ha accettato l’offerta di Eni che, di conseguenza, diventerà il nuovo title sponsor del massimo campionato

Dopo 25 anni, si chiude il sodalizio con TIM. Come anticipato da Calcio e Finanza l’accordo varrà 22 milioni di euro per le prossime tre stagioni, a partire dalla 2024/25, con opzione per ulteriori due annate.