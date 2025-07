Countdown Serie A, tra un mese si comincia: dall'Inter alla Juventus, cosa manca alle big sul mercato

Napoli, Milan, Roma, Inter e Juventus impegnate nel mercato in entrata a un mese dall'esordio in Serie A: quattro settimane per completare le rose.

Ci siamo. L'attesa dei tifosi, in fibrillazione da settimane, è quasi finita. A fine agosto comincerà la nuova annata di Serie A, distante oramai un mese. Tra il 23 e il 25 agosto si gioca la prima giornata, in cui il Napoli Campione d'Italia comincerà il suo cammino per difendere il titolo conquistato lo scorso maggio. Dall'altra parte, però, una serie di squadre, dall'Inter alla Juventus, decise a detronizzare i partenopei e riprendersi il tricolore da apporre sulle maglie.

Fin qui non è stato certo un calciomercato sfavillante, incentrato soprattutto su acquisti a costo zero, riscatti dopo i prestiti della scorsa annata e accordi temporanei in vista di eventuali conferme nel 2026. La Serie A non è certo la Premier League in termini di potenza economica, ma non sono mancati gli investimenti da decine di milioni per affrontare il nuovo campionato.

Il countdown per il campionato 25/26 è cominciato, ma tutte le big hanno bisogno di diversi nuovi accorgimenti per affrontare la Serie A. Portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, il calderone è ripieno di nomi e possibilità, con trattative trasformate in tormentoni e voci incontrollate che alla fine hanno portato alla fumata bianca.

Dal Milan alla Juventus, passando per Napoli e Inter, tutte le big non hanno certo creato definitivamente la propria squadra in vista della nuova stagione, ma anzi le porte in entrata e uscita sono ancora apertissime. Cosa manca alle grandi per essere pronte? Scopriamolo.