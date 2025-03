Serie A Calcio a 5 su Sky, dove vedere Sporting Sala Consilina-Active Network in tv e streaming, canale, data e orario

Giornata 22 della regular season della Serie A di Calcio a 5: Sporting Sala Consilina e Active Network cercano punti per allontanarsi dai playout.

Sfida con in palio punti fondamentali per allontanarsi dalla zona playout nella 22a giornata di Serie A Calcio a 5.

Si affrontano lo Sporting Sala Consilina e l'Active Network, rispettivamente all'11° e 10° posto con 24 e 22 punti.

I playoff sembrano ormai essere un'utopia per entrambe le squadre, mentre i playout sono decisamente più vicini, specie per lo Sporting Sala Consilina che proverà a far valere il fattore campo per scavalcare proprio l'Active Network in classifica.