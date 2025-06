Serie A 2025/26, dove vedere i big match in TV: chi trasmette derby e scontri diretti tra Sky e DAZN

Sky trasmetterà in co-esclusiva Inter-Juventus, Juventus-Napoli e Roma-Inter. Tutti gli altri big match e derby saranno visibili solo su DAZN.

La Lega Serie A ha ufficializzato, tramite la Circolare n. 15 del 16 giugno 2025, le partite “di cartello” che nella stagione 2025/26 saranno trasmesse anche da Sky, in aggiunta all’intera programmazione di DAZN.

In base al bando per i diritti audiovisivi relativo al quinquennio 2024-2029, DAZN continuerà a trasmettere tutte e dieci le gare di ogni giornata, con sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky.

La grande novità rispetto alle scorse stagioni riguarda però la selezione dei cosiddetti “pick”: Sky ha potuto scegliere, secondo nuove modalità previste dal pacchetto 15terB, alcuni big match stagionali da trasmettere in parallelo con DAZN.

L'articolo prosegue qui sotto

Tra questi figurano Inter-Juventus, Juventus-Napoli e Roma-Inter. Le altre grandi sfide resteranno visibili esclusivamente sulla piattaforma streaming.