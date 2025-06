Serie A 2025/2026: orari ufficiali delle partite, slot televisivi e giornate con programmazione speciale

Atalanta vs Pisa

Udinese vs Hellas Verona

Genoa vs Lecce

Roma vs Bologna

Juventus vs Parma Calcio 1913

AC Milan vs Cremonese

Como vs Lazio

Inter vs Torino

Cagliari vs Fiorentina

Sassuolo vs SSC Napoli

Orari, slot televisivi e programmazione speciale della Serie A 2025/2026: tutte le giornate, le fasce orarie e le eccezioni al calendario standard.

La Serie A 2025/2026 seguirà una struttura settimanale ben definita per la distribuzione degli incontri, con un totale di dieci partite a giornata articolate su diverse fasce orarie dal venerdì al lunedì.

La Lega Serie A ha annunciato la programmazione standard, che prevede anticipi e posticipi per massimizzare la copertura televisiva e garantire la massima esposizione delle squadre.

Tuttavia, in alcune giornate specifiche, il calendario subirà modifiche per esigenze legate a impegni delle Nazionali, turni infrasettimanali, festività o la partecipazione a competizioni come la Supercoppa Italiana e le coppe europee.

La stagione inizierà il 24 agosto 2025 e terminerà il 24 maggio 2026, con le ultime due giornate giocate interamente di domenica in contemporanea, salvo necessità di spostamento per motivi di classifica o partite internazionali.