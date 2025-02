Sergio Ramos riparte dal Messico: ufficiale il trasferimento dell'ex Real Madrid al Monterrey

Adesso è anche ufficiale: Sergio Ramos torna a giocare e lo farà con il club messicano, sfiderà l'Inter al Mondiale per Club.

Sergio Ramos è pronto ad iniziare quello che sarà probabilmente l'ultimo capitolo della sua carriera; il difensore dopo l'accordo raggiunto già nei giorni scorsi è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Monterrey.

L'ex Real Madrid ripartirà quindi dal campionato messicano dopo aver lasciato la Liga lo scorso giugno, quando era scaduto il contratto con il Siviglia.

Un grande colpo per il club messicano che accoglie uno dei difensori che ha fatto la storia del calcio negli ultimi anni.

Sergio Ramos parteciperà anche al Mondiale per Club, dove affronterà nel girone l'Inter. Di seguito l'annuncio del club e la particolare scelta del numero di maglia, in ricordo del goal decisivo in finale di Champions.