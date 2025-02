Sergio Ramos è un nuovo giocatore del Monterrey: sfiderà l'Inter al Mondiale per Club

Lo spagnolo, svincolato dopo l'addio al Siviglia, ha già firmato un precontratto e lascerà l'Europa per andare in Messico: attesa l'ufficialità.

Sergio Ramos torna a giocare. E per la prima volta in carriera lo fa lontano dall'Europa: non al Boca Juniors, come da indiscrezioni delle ultime settimane, ma in Messico.

Il difensore spagnolo ex Real Madrid, rimasto senza squadra al termine della scorsa stagione dopo l'addio per fine contratto al Siviglia, sta per firmare con una nuova squadra: il Monterrey.

A riportarlo è Fabrizio Romano, secondo cui l'accordo tra le parti è già stato chiuso. L'ufficialità del matrimonio arriverà dunque nelle prossime ore.