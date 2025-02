Sergio Conceicao al funerale di Pinto da Costa, Caressa svela: "Il Milan non l'ha presa benissimo"

L'allenatore del Milan in Portogallo per i funerali dell'ex presidente del Porto, per Caressa la società non è stata proprio contentissima.

Sergio Conceicao non ha parlato al termine della partita vinta contro il Verona, visto il lutto subito. In Portogallo, infatti, è scomparso il suo vecchio presidente Pinto da Costa, storico numero uno del Porto scomparso all'età di 87 anni proprio mentre il Milan era in campo a San Siro per il posticipo del sabato.

Per questo Sergio Conceicao ha deciso di non intervenire in conferenza stampa non solo sabato, ma anche lunedì alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Feyenoord.

Il mister del Milan, infatti, è volato in Portogallo domenica per la veglia funebre, alla quale sono seguiti i funerali lunedì. Una decisione, quella del tecnico lusitano, che secondo Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, non avrebbe fatto proprio piacere alla società rossonera: "Non l'ha presa benissimo".