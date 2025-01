Sergio Conceicao in panchina per Juventus-Milan con la febbre alta: il nuovo tecnico stupisce i tifosi

Il nuovo allenatore del Milan è in panchina per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus e il figlio Francisco.

Appena approdato sulla panchina del Milan, Sergio Conceicao non ha voluto saltare al primo colpo l'esordio sulla panchina rossonera. Scelto dal team meneghino per il post Fonseca, il mister ex Porto ha scelto di esserci a Riad contro la Juventus e il figlio Francisco.

In dubbio fino alle ultime ore pre-match, Conceicao è regolarmente in panchina per la gara di Supercoppa Italiana, ovvero la semifinale contro la Juventus che potrebbe valere, in caso di successo, la finalissima contro l'Inter, un nuovo Derby.

Sergio Conceicao stupisce subito i suoi nuovi tifosi, che hanno eletto il portoghese a forte condottiero in virtù della scelta di essere comunque in panchina a Riad, evitando di fatto di osservare la sfida a distanza.