Sergio Conceicao presenta Milan-Lazio: "Vincere, vincere e vincere. O siamo masochisti"

Il Milan torna in campo dopo la sconfitta contro il Bologna, parola a Conceicao: "Non possiamo aggrapparci alla sfortuna".

Eliminato dalla Champions League, il Milan perde punti anche in campionato. Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana tutto è crollato per Sergio Conceicao, che come ultimi obiettivi ha l'accesso alla prossima Champions e la conquista della Coppa Italia. Futuro tutto da definire quello del portoghese, attualmente appeso a un filo sottolissimo dopo le ultime deludenti settimane.

Contro la sua vecchia Lazio, con cui ha vinto tanto da giocatore, Sergio Conceicao prova a ripartire e rispondere alle ultime sconfitte, così da rimanere in scia quinto posto. In attesa di capire se tale posizione varrà la Champions o l'Europa League, il Milan sa di non dover più sbagliare.

Alla vigilia di Milan-Lazio, Conceicao ha parlato in conferenza, rispondendo ai tanti quesiti del post Bologna, match di recupero in qui la squadra rossonera è stata sconfitta.