Tifosi allo stadio e da casa possono finalmente ascoltare le spiegazioni delle decisioni prese dagli arbitro in diretta: si parte con la Coppa Italia.

L'utilizzo della tecnologia in campo continua ad avanzare. Il VAR continua ad evolversi e aprirsi ai tifosi, che da tempo chiedevano una spiegazione sulla decisioni arbitrali non dopo giorni e settimane, ma bensì in diretta. Eccole dunque, le motivazioni delle scelte in campo, ascoltabili allo stadio e davanti allo schermo.

Per le semifinali di Coppa Italia di martedì 1 e mercoledì 2 aprile, infatti, i tifosi possono ascoltare in diretta le spiegazioni da parte dei due arbitri (Luca Zufferli per Empoli-Bologna, Michael Fabbri per Milan-Inter) qualora arrivi l'On-Field-Review, ovvero la decisione di un delicato episodio dopo aver visionato lo schermo a bordo campo.

L'obiettivo è rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili" ha spiegato l'ad della Lega serie A De Siervo a proposito della novità del VAR 'parlato', ascoltabile dai tifosi sia allo stadio, sia davanti allo schermo del proprio dispositivo.