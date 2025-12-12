Pubblicità
Pubblicità
Antoine Semenyo Mohamed Salah GFXGOAL
Mark Doyle

Salah e il Liverpool hanno chiuso: ora i Reds devono assicurarsi Semenyo per sostituire l'egiziano

È finita, allora? È così che finisce la storia d'amore tra Mohamed Salah e il Liverpool? Nessun addio affettuoso da parte dell'adorante Anfield? Solo un'uscita di scena imbarazzante e in sordina per l'idolo caduto del Kop? La partita di Premier League di questo fine settimana contro il Brighton doveva essere l'ultima partita di Salah con il Liverpool prima di partire per il Marocco per rappresentare l'Egitto alla Coppa d'Africa, ma ora c'è la possibilità che non giochi mai più per il club.

Pubblicità

Rimane un'idea difficile da comprendere. Sei mesi fa, Salah ringraziava Arne Slot per avergli concesso la libertà di seminare il caos nella Premier League. Sabato scorso, all'Elland Road, ha praticamente accusato l'olandese di averlo reso il capro espiatorio delle difficoltà incontrate dai campioni in questa stagione.

Personaggi come Steven Gerrard sperano ancora che prevalga il buon senso e che si trovi un modo per riaccogliere Salah nella squadra dopo che è stato escluso dalla trasferta infrasettimanale a Milano. Ma grazie all'intrepido reportage di Clarence Seedorf, dopo la vittoria per 1-0 sull'Inter a San Siro abbiamo appreso che Slot non è in vena di conciliazioni. Di conseguenza, ci si aspetta che Salah venga nuovamente escluso dalla rosa per la visita del Brighton, il che significa che potremmo aver già visto l'ultima partita del "Re egiziano" con la maglia del Liverpool.

È una situazione davvero triste, soprattutto per i tifosi, ma non è qualcosa su cui la dirigenza può davvero permettersi di soffermarsi se il rapporto tra l'allenatore e il giocatore è davvero irreparabilmente compromesso. In effetti, l'unico aspetto positivo di questa situazione terribilmente negativa per il Liverpool è che sul mercato di gennaio è disponibile un giocatore che potrebbe aiutare a colmare l'enorme vuoto lasciato dal terzo miglior marcatore nella storia del club.

  • Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ridurre la dipendenza

    È ovviamente importante sottolineare che non esiste un sostituto alla pari di Salah. Nessu'altra ala attualmente in attività nei cinque campionati europei più importanti si avvicina ai suoi risultati degli ultimi otto anni. Solo nella scorsa stagione, ha partecipato direttamente a 57 goal in tutte le competizioni, 18 in più del giovane fenomeno del Barcellona Lamine Yamal, che si è classificato secondo nella votazione per il Pallone d'Oro (Salah era quarto).

    Per quanto si sforzi, quindi, il Liverpool non riuscirà a trovare un attaccante destro in grado di arrivare ad Anfield e replicare immediatamente la sensazionale media realizzativa di Salah. 

    Tuttavia, il Liverpool ha già compiuto alcuni passi molto significativi per ridurre la dipendenza della squadra da Salah in termini di goal, spendendo più di 200 milioni di sterline per ingaggiare Alexander Isak e Hugo Ekitike durante l'estate.

    • Pubblicità
  • Bournemouth v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perfettamente sensato

    Il problema, ovviamente, è che mentre Ekitike sembra una stella nascente, Isak è stato una grande delusione, con lo svedese che ha segnato solo due volte finora, mentre lotta terribilmente per tornare alla piena forma dopo l'infortunio estivo. 

    Ciononostante, i principali dirigenti di Anfield rimangono estremamente fiduciosi che Isak tornerà in forma al 100% e dimostrerà finalmente di essere il prolifico numero 9 che manca da tempo al Liverpool.

    Ciò che i Reds sicuramente non possiedono in questo momento, però, è un giocatore esterno dotato della velocità e della fisicità necessarie per avere successo in Premier League: proprio per questo le crescenti speculazioni che collegano il Liverpool a un trasferimento di Antoine Semenyo a gennaio hanno così tanto senso.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Szoboszlai DominikStefano RELLANDINI / AFP

    Soluzione provvisoria

    Nonostante l'improvviso calo di forma di Salah, Federico Chiesa ha continuato a lottare per ottenere spazio in campo con Slot. L'italiano ha forse sofferto una serie di infortuni nella scorsa stagione, ma in questo campionato ha ripetutamente avuto un grande impatto entrando dalla panchina, quindi possiamo solo concludere che Slot non si fida ancora abbastanza di Chiesa per schierarlo titolare.

    L'incapacità di Jeremie Frimpong di mantenersi in forma ha anche compromesso ogni possibilità che il versatile olandese potesse dimostrarsi una valida alternativa a Salah sulla fascia destra. Di conseguenza, quando Slot ha finalmente deciso di escludere il 33enne in crisi, ha schierato il talentuoso Dominik Szoboszlai sulla fascia destra e ha riportato Florian Wirtz nella sua posizione preferita di numero 10.

    A onor del vero, i risultati sono migliorati senza Salah (anche se non sarebbe stato difficile!), con il Liverpool che ha ottenuto le vittorie tanto necessarie contro West Ham e Inter, dopo un paio di deludenti pareggi con Sunderland e Leeds United. Tuttavia, schierare Szoboszlai sulla fascia destra non sembra una soluzione a lungo termine ai problemi del Liverpool, così come non lo è schierare l'ungherese come terzino destro. Il Liverpool ha bisogno di un'ala vera e propria per ricoprire quel ruolo, e Semenyo è perfetto per farlo.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • AFC Bournemouth v Leicester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Mi ha permesso di esprimermi"

    Semenyo compirà 26 anni a gennaio e fino a due anni fa giocava nella Championship con il Bristol City, ma è migliorato esponenzialmente dall'arrivo di Andoni Iraola alla guida del Bournemouth nell'estate del 2023. L'attaccante londinese è attualmente sulla buona strada per superare il record personale di 11 gol segnati in Premier League nella scorsa stagione.

    "Penso che mi stia permettendo di essere me stesso" ha detto Semenyo dello spagnolo in un'intervista al sito ufficiale del club proprio il mese scorso. "Ho solo bisogno di giocare senza pensieri Abbiamo definito chiaramente il piano di gioco e ciò che dobbiamo fare e, in questo contesto, mi ha permesso di esprimermi ed essere creativa. Ecco perché il mio gioco sta fiorendo. Anche la corsa è molto importante per lui, e tutto si è combinato davvero bene".

    "Quando sono in campo non penso a nulla, per metà del tempo gioco a braccio libero! La maggior parte dei terzini si aspetta che io scenda lungo la fascia e crossi, ma a me piace improvvisare e variare".

    È significativo che Iraola sia riluttante ad attribuirsi tutto il merito per la trasformazione di Semenyo in uno degli attaccanti più temuti della Premier League, dato che il 43enne sottolinea regolarmente che è un piacere allenare il calciatore della nazionale ghanese.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BOURNEMOUTHAFP

    Anfield già consapevole

    Semenyo ha subito una serie di battute d'arresto mentre cercava di diventare un professionista durante la sua adolescenza, ma ora afferma che i provini falliti con squadre come l'Arsenal (la squadra per cui tifa) si sono rivelati in realtà una benedizione sotto mentite spoglie, poiché il senso di rifiuto lo ha reso più forte e lo ha reso ancora più determinato ad avere successo. Stiamo parlando di un giocatore che ha finito per tenere un diario perché voleva prendere continuamente appunti sulle aree in cui sentiva di poter migliorare.

    I risultati di tale autocritica, attenzione ai dettagli e perseveranza sono ora sotto gli occhi di tutti, poiché Semenyo, con il suo stile di gioco emozionante e diretto, è diventato un problema per quasi tutti gli avversari della Premier League, compreso il Liverpool. 

    Nella serata di apertura dell'attuale stagione di Premier League, Semenyo ha temporaneamente portato il Bournemouth al pareggio ad Anfield con due conclusioni di sinistro nel giro di 12 minuti, la seconda delle quali è arrivata dopo che aveva portato la palla da un'area all'altra.

    Naturalmente, il Liverpool ha segnato due volte nei minuti finali, aggiudicandosi una vittoria per 4-2, con Salah che ha segnato il gol finale nei minuti di recupero, ma la prestazione di Semenyo ha solo ulteriormente dimostrato perché così tanti lo indicavano come il successore del suo connazionale africano sulla fascia destra dei Reds. 

    All'epoca, nessuno avrebbe previsto che il piano di successione potesse essere attuato già a gennaio, ma c'erano già richieste affinché il Liverpool si muovesse per Semenyo anche prima che Salah scatenasse una guerra civile ad Anfield, e per diversi motivi.

  • Mohamed Salah Antoine Semenyo Liverpool Bournemouth 2025-26Getty/GOAL

    Necessario anche se Salah resta

    La difesa del titolo da parte del Liverpool è fallita per una serie di motivi, non ultimo l'incapacità di gestire le azioni da fermo. Sarebbe certamente una grande sorpresa se il trasferimento fallito di Marc Guehi in estate non venisse ripreso non appena si aprirà la finestra di mercato invernale il 1° gennaio, mentre la mancanza di copertura nel ruolo di numero 6 rimane un problema importante.

    Tuttavia, nonostante tutti i soldi spesi per rinnovare l'attacco, il Liverpool ha chiaramente bisogno di un'altra opzione offensiva sulle fasce, dato che la decisione di incassare Luis Diaz si è rivelata controproducente, con l'inconsistenza di Cody Gakpo che è diventata una delle principali fonti di frustrazione tra i tifosi, mentre il promettente ma ancora acerbo Rio Ngumoha sta vedendo ancora meno minuti di gioco di Chiesa.

    Che Salah rimanga o meno, quindi, il Liverpool dovrebbe puntare su Semenyo, un attaccante robusto in grado di segnare con entrambi i piedi che, come Diaz, può giocare in tutta l'area d'attacco e condivide una simile capacità di distrarre i difensori con le sue abilità di dribbling.

    Come ha detto l'ex terzino sinistro dei Reds John Arne Riise all'inizio di questa settimana, "Indipendentemente dal futuro di Salah, Semenyo è assolutamente un giocatore che dovremmo cercare di ingaggiare a gennaio, se possibile. È un avversario difficile da affrontare e sarebbe perfetto per il Liverpool. Ovviamente, ci piace giocare con ali che affrontano gli avversari e li battono, ma al momento ci manca quel tipico giocatore di fascia".

    Certo, il Fenway Sports Group (FSG) potrebbe essere riluttante ad approvare un altro acquisto costoso, dato che tutti i giocatori acquistati quest'estate, tranne Ekitike, devono ancora dimostrare il loro valore, ma acquistare Semenyo per 65 milioni di sterline è un'opportunità troppo ghiotta per rifiutarla, motivo per cui anche il Manchester City e il Tottenham sarebbero disposti ad attivare la clausola di rescissione prevista dal suo contratto con il Bournemouth.

    Salah prima o poi lascerà il Liverpool e, anche se tutti coloro che sono legati al club sperano che ciò avvenga il più tardi possibile, l'acquisto di Semenyo contribuirebbe senza dubbio ad attenuare il colpo se la sua partenza fosse imminente.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
0