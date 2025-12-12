Salah e il Liverpool hanno chiuso: ora i Reds devono assicurarsi Semenyo per sostituire l'egiziano

Semenyo compirà 26 anni a gennaio e fino a due anni fa giocava nella Championship con il Bristol City, ma è migliorato esponenzialmente dall'arrivo di Andoni Iraola alla guida del Bournemouth nell'estate del 2023. L'attaccante londinese è attualmente sulla buona strada per superare il record personale di 11 gol segnati in Premier League nella scorsa stagione.

"Penso che mi stia permettendo di essere me stesso" ha detto Semenyo dello spagnolo in un'intervista al sito ufficiale del club proprio il mese scorso. "Ho solo bisogno di giocare senza pensieri . Abbiamo definito chiaramente il piano di gioco e ciò che dobbiamo fare e, in questo contesto, mi ha permesso di esprimermi ed essere creativa. Ecco perché il mio gioco sta fiorendo. Anche la corsa è molto importante per lui, e tutto si è combinato davvero bene".

"Quando sono in campo non penso a nulla, per metà del tempo gioco a braccio libero! La maggior parte dei terzini si aspetta che io scenda lungo la fascia e crossi, ma a me piace improvvisare e variare".

È significativo che Iraola sia riluttante ad attribuirsi tutto il merito per la trasformazione di Semenyo in uno degli attaccanti più temuti della Premier League, dato che il 43enne sottolinea regolarmente che è un piacere allenare il calciatore della nazionale ghanese.