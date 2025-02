Sei motivi per cui il Manchester City può eliminare il Real Madrid in Champions League: dalla difesa a pezzi alla fame di Haaland

Potrebbe essere la peggior stagione del Manchester City in 15 anni, ma anche i Los Merengues sembrano vulnerabili prima dello spareggio.

Per il Manchester City, le sfide di Champions League a febbraio di solito servono come antipasto per i piatti principali che arrivano più avanti. Un anno fa, la squadra di Pep Guardiola si preparava a visitare Copenaghen per l'andata di una sfida degli ottavi che avrebbe poi vinto 6-2 complessivamente. L'anno prima era toccato al Lipsia, eliminato con sette goal. A febbraio 2022, il City vinse 5-0 all'andata contro lo Sporting, permettendo a Guardiola di schierare una squadra di riserve per la gara di ritorno.

Ma le cose sono un po' diverse quest'anno, poiché il City deve affrontare niente meno che il Real Madrid dopo essersi qualificato a malapena per i play-off della competizione rinnovata in seguito a una fase campionato in cui ha vinto solo tre delle otto partite, piazzandosi al 22º posto su 36 squadre.

È la quarta stagione consecutiva in cui il City incontrerà il Madrid nella fase a eliminazione diretta, e la quinta volta in sei stagioni. Il City ha eliminato il Madrid nel 2019-20 e nel 2022-23, ma è stato eliminato nei quarti di finale della scorsa stagione dopo i rigori avendo anche perso nella drammatica semifinale nel 2021-22. L'anno prima che Guardiola prendesse il comando del City, con Manuel Pellegrini in panchina, furono sconfitti in semifinale.

L'articolo prosegue qui sotto

I tifosi del City devono essere stufi di visitare Madrid, ed era probabilmente l'ultima squadra che volevano affrontare a questo punto, soprattutto dato che la formazione di Guardiola sta ancora destreggiandosi in una stagione travagliata. Sono stati sconfitti 5-1 dall'Arsenal meno di due settimane fa, e sabato sono sopravvissuti a un enorme spavento in FA Cup contro il Leyton Orient, squadra di terza categoria.

Ma il Madrid ha i suoi problemi, e la storia recente del City offre molti motivi per essere ottimisti. Questo era certamente il pensiero di Ruben Dias quando in conferenza stampa ha detto questo: "Da quando sono qui, questa è stata la stagione più difficile finora. Ma sono fermamente convinto che anche nello scenario più difficile, all'inizio più difficile, si possa comunque fare qualcosa e ottenere qualcosa di bello alla fine."

GOAL illustra sei motivi per cui il City non dovrebbe affatto temere di affrontare il Madrid...