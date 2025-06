Sebastiano Esposito titolare in Monterrey-Inter al Mondiale per Club: da Conte a Chivu, dal primo minuto dopo oltre cinque anni

Mondiale per Club

Monterrey vs Inter

Esposito torna titolare nell’Inter 1963 giorni dopo: emergenza in attacco, decisione di Chivu e nuovo debutto al Mondiale per Club col Monterrey.

Cristian Chivu ha scelto Sebastiano Esposito per affiancare Lautaro Martinez nella formazione titolare dell’Inter che affronta il Monterrey al Rose Bowl Stadium, nel debutto nerazzurro al Mondiale per Club.

Nella prima sulla panchina nerazzurro, il tecnico romeno punta sul classe 2002, anche alla luce dell’emergenza in attacco che deve affrontare a pochi giorni dal suo insediamento. Taremi è bloccato in Iran a causa della guerra, Pio Esposito è infortunato e Marcus Thuram non è al meglio della condizione.

La scelta di Esposito, reduce da una retrocessione con l’Empoli, segna il ritorno in campo dal 1' minuto con la maglia nerazzurra dopo 1963 giorni dall’ultima volta, il 2 febbraio 2020.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Mondiale per Club rappresenta così una nuova opportunità per l’attaccante classe 2002, tornato alla base dopo un'annata positiva sul piano personale.