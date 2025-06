Seattle Sounders-Atletico Madrid 1-3, pagelle e tabellino: Barrios si fa trovare pronto, Rusnak non basta

La doppietta di Barrios e la rete di Witsel permettono all'Atletico Madrid di vincere la prima gara al Mondiale, seconda sconfitta per Seattle.

Primi tre punti per l'Atletico Madrid di Simeone, che dopo la brutta batosta contro il PSG hanno battuto i padroni di casa del Seattle, proprio al Lumen Field (casa dei Sounders). Un secondo tempo entusiasmante, con tre goal nei primi dieci minuti, ha acceso la serata, ma ad avere la meglio, anche grazie alla rete di un Barrios migliore in campo, è stata la formazione spagnola.

Seattle Sounders troppo indeciso e distratto in difesa per poter ottenere punti contro una squadra esperta come l'Atletico, comunque beffato in occasione dell'unica rete del team statunitense. Di Barrios la doppietta decisiva, con un goal per tempo che porta i Colchoneros a combattere con il Botafogo per un posto negli ottavi di finale: l'ultima partita sarà decisiva per il passaggio del turno.

Dopo la vittoria dei connazionali dell'Inter Miami, il Seattle non riesce invece ad avere la meglio sull'Atletico, rimediando la seconda sconfitta in altrettante gare e di fatto salutando la possibilità di una qualificazione al turno successivo.

Una partita equilibrata è finita nelle mani dell'Atletico, che nell'ultimo match contro il Botafogo proverà ad ottenere la qualificazione agli ottavi al pari del PSG, favorito per la vittoria del raggruppamento da diverse settimane e ora anche per la vittoria del torneo dopo la conquista della Champions League.