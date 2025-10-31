Se non puoi batterli unisciti a loro: l'ultima vittoria della Juventus contro Spalletti risale a 7 anni fa

Che Luciano Spalletti sia diventato il nuovo allenatore della Juventus rappresenta una buona notizia alla Continassa per due motivi: perché evidentemente c'era bisogno di una svolta, ma anche perché batterlo, negli ultimi anni, era diventato praticamente impossibile.
Non si parla naturalmente del periodo ottobre 2023-giugno 2025, quello del mandato di Spalletti come commissario tecnico della Nazionale italiana: si parla del periodo immediatamente precedente, quello in cui l'allenatore toscano sedeva con successo sulla panchina del Napoli.
Ebbene, la Juventus contro gli azzurri guidati da Spalletti e da lui portati al titolo di campioni d'Italia nel 2023 non ha mai vinto. Neppure una volta. Il che è del resto piuttosto normale, considerando come le gerarchie del calcio italiano siano cambiate nelle ultime stagioni dopo la conclusione del ciclo vincente bianconero.
Di più: la Juventus non vince contro Spalletti ormai da un'eternità. L'ultima vittoria risale ormai a 7 anni fa, quando il nuovo allenatore bianconero guidava l'Inter. Della serie: se non puoi batterli, unisciti a loro.