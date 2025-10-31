Se non puoi batterli unisciti a loro: l'ultima vittoria della Juventus contro Spalletti risale a 7 anni fa

Il capolavoro di Spalletti è datato 13 gennaio 2023. Il sabato di Napoli-Juventus 5-1, stesso risultato della Supercoppa Italiana 1990 ma senza Re Diego. Una delle pagine più belle della strepitosa stagione dei partenopei, conclusa con uno Scudetto vinto largamente in anticipo.

Osimhen segna attorno al quarto d'ora, Kvaratskhelia raddoppia al 39'. L'unico guizzo bianconero è targato Di Maria, autore del momentaneo 1-2 poco prima dell'intervallo. Ma la ripresa è un monologo azzurro: tris di Rrahmani, poker ancora di Osimhen, quindi anche Elmas partecipa alla festa timbrando il pokerissimo.

Entrerà nei libri di storia della Serie A, quel tardo pomeriggio, anche per quel che accade al 90'. Massimiliano Allegri se ne torna frettolosamente e in maniera irritata negli spogliatoi e viene quasi inseguito dal corregionale Spalletti, che con un'espressione tra il divertito e l'infastidito gli tende la mano con l'intenzione di stringergliela.

"Chi mi conosce bene sa che mi stava dando fastidio il fatto che potesse andarsene senza salutarmi - dirà Spalletti dopo la gara - In quel momento non c’era lo stadio e non c’erano le telecamere con milioni di persone davanti alle tv, per me c’eravamo io e lui che dovevamo salutarci come ho sempre fatto, anche quando ho perso. Poi capisco che come io avessi questo nella testa, lui potesse avere altro. Ne è venuta fuori una scena particolare, che comunque quando c’è di mezzo uno “buffo” ce la possiamo anche aspettare".