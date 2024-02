Sdrumox sbannato da Twitch dopo anni: il permaban è stato cancellato, quando tornerà in live

Lo streamer Sdrumox era stato bannato da Twitch quasi quattro anni fa: dopo diversi tentativi di tornare, arriva la conferma dello sban.

Daniele Simonetti, meglio noto come Sdrumox, è stato sbannato da Twitch. Anni dopo il famoso permaban che ha fatto la storia della piattaforma, infatti, lo stesso streamer ha annunciato lo sban arrivato dal quartier generale di Twitch.

Erano anni che Sdrumox, al pari dei tanti streamer amici e non, aspettava di essere sbannato da Twitch. Dal 2020, infatti, a Simonetti non è stato più permesso di usare la piattaforma di proprietà di Amazon, lasciando deluse le migliaia di persone - giovanissimi e non - che avevano avuto modo di seguirlo nei mesi precedenti

In virtù del ban rifilato a Sdrumox divenne virale l'hashtag #freesdrumox, in cui followers e streamer chiedevano che Simonetti venisse sbannato: il suo 'blocco' diventò a tempo indeterminato, dunque un permaban, rispetto ai diversi casi di stop temporaneo molto più diffusi su Twitch Italia e non.