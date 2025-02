E se lo Scudetto fosse di nuovo una questione da sei squadre? Fiorentina-Inter, Lazio-Napoli e Juve-Inter definiranno il volto della Serie A

Lazio vs SSC Napoli

Inter vs Fiorentina

Juventus vs Inter

Il Napoli frena, l'Inter e l'Atalanta rimangono vicine e vedono Lazio, Fiorentina e Juventus un po' più vicine: la Serie A è di nuovo infuocata.

Troppo presto si è dato il Napoli per vincente causa nessun doppio/triplo impegno da fronteggiare. Troppo presto, allo stesso modo, si è parlato di un Napoli ancora acerbo per combattere alla pari con l'Inter. E sì, troppo presto, infine, si è di nuovo parlato di un'Inter certa di battere la Fiorentina e dar battaglia agli azzurri. Alla vigilia del match di ritorno tra le ultime due citate, curiosamente subito dopo il recupero della sfida posticipata per il malore di Edoardo Bove, la Serie A è di nuovo nel caos. Nell'incertezza.

Eh sì, perchè dalla fuga del Napoli si è passati al duello con l'Inter e dunque al pieno reinserimento dell'Atalanta. Ora, però, la nuova frenata azzurra contro l'Udinese cambia nuovamente le carte in tavola dopo i successi di Juventus e Lazio, con una Fiorentina forte del successo contro l'Inter e consapevole dei difetti meneghini per provare a ribaltare il pronostico nuovamente in pochi giorni.

Inter-Fiorentina sarà la prima di tre partite che potrebbero cambiare il volto della Serie A e riportarla a quel grado di equilibrio risalente ad alcune settimane fa, in cui le sorelle il lotta per il titolo sembravano poter essere cinque o più. A quattordici turni dal termine tutto può ancora succedere, guai a fare funerali preventivi, bloccare rinascite a priori e dare per certo vinti o vincitori.