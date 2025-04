Scudetto Napoli, quanti punti servono per diventare Campione d'Italia: calcolo e data

Lecce vs SSC Napoli

Le due sconfitte consecutive dell'Inter permettono al Napoli di avere il destino Scudetto nelle proprie mani con le ultime partite i calendario.

Le due sconfitte consecutive nei big match contro Bologna e Roma hanno cambiato completamente la stagione dell'Inter. Ora i nerazzurri non sono più i favoriti per vincere lo Scudetto, con il Napoli ora davanti per conquistare il titolo di Campione d'Italia, due anni dopo l'ultimo targato Spalletti.

Con una gara in più da giocare, quella di domenica 27 aprile contro il Torino (allo Stadio Maradona), il Napoli ha il destino Scudetto nelle proprie mani, mentre l'Inter spera ora che il team partenopeo guidato dall'ex tecnico dei meneghini Antonio Conte cada nel 34esimo turno, così come in quelli successivi.

Nonostante la scaramanzia ai massimi livelli, c'è chi tra i tifosi del Napoli comincia a guardare con enorme interesse al calcolo dei punti per raggiungere lo Scudetto 2024/2025 il prossimo maggio.