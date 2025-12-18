Scintille tra Allegri e Conte: cosa è successo durante Napoli-Milan di Supercoppa italiana

Ad accendere il clima per quanto riguarda le panchine è stato l'intervento di Rabiot al 29' su Politano: il francese ha scalciato da terra Politano che è restato dolorante mentre i compagni e la panchina del Napoli invocavano il cartellino rosso per il centrocampista in maglia numero 12.

L'arbitro però ha preferito non ammonire Rabiot come già fatto in precedenza con Hojlund, che era intervenuto in ritardo su Maignan. Una decisione che ha innervosito, e non poco, Conte, Oriali e il resto della panchina.