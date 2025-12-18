Pubblicità
Scintille tra Allegri e Conte: cosa è successo durante Napoli-Milan di Supercoppa italiana

Partita vibrante anche tra le due panchine e i due tecnici che, nel corso della gara, si sono 'beccati' in diverse circostanze.

La notte di Riyadh ha decretato il Napoli in qualità di prima finalista della Supercoppa italiana. I campioni d'Italia in carica hanno piegato 2-0 il Milan, grazie ad un goal per tempo griffati rispettivamente da Neres e Hojlund.

I partenopei, ora, torneranno in campo lunedì per la finalissima contro una tra Bologna e Inter, mentre i rossoneri vedono sfumare un altro obiettivo dopo l'eliminazione in Coppa Italia.

Nel corso del match, inoltre, non sono mancate le scintille tra i due tecnici protagonisti della serata: Massimiliano Allegri e Antonio Conte.

  • LE PROTESTE DI CONTE

    Ad accendere il clima per quanto riguarda le panchine è stato l'intervento di Rabiot al 29' su Politano: il francese ha scalciato da terra Politano che è restato dolorante mentre i compagni e la panchina del Napoli invocavano il cartellino rosso per il centrocampista in maglia numero 12.

    L'arbitro però ha preferito non ammonire Rabiot come già fatto in precedenza con Hojlund, che era intervenuto in ritardo su Maignan. Una decisione che ha innervosito, e non poco, Conte, Oriali e il resto della panchina.

  • BATTIBECCO A DISTANZA

    Le due panchine si sono 'beccate' ripetutamente nel corso del match al punto che nel segmento conclusivo della gara, Conte si è lasciato andare, in maniera piuttosto spazientita, con un "Ma basta!", rivolto evidentemente alla polemica di sponda rossonera.

  • NESSUNA STRETTA DI MANO TRA CONTE E ALLEGRI

    Al fischio finale non c'è stato il tanto atteso incrocio tra i due tecnici: nessuna stretta di mano e nessun saluto tra i due contendenti, protagonisti a loro volta di un confronto vibrante durante i novanta minuti.

    Conte, rimasto comunque in campo per salutare gli avversari, ha stretto la mano a Landucci - storico vice di Allegri - a fine partita e ai giocatori avversari. Nessun incontro e di conseguenza nessun saluto, invece, con Allegri.

