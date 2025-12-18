Scintille tra Allegri e Conte: cosa è successo durante Napoli-Milan di Supercoppa italiana

La notte di Riyadh ha decretato il Napoli in qualità di prima finalista della Supercoppa italiana. I campioni d'Italia in carica hanno piegato 2-0 il Milan, grazie ad un goal per tempo griffati rispettivamente da Neres e Hojlund.
I partenopei, ora, torneranno in campo lunedì per la finalissima contro una tra Bologna e Inter, mentre i rossoneri vedono sfumare un altro obiettivo dopo l'eliminazione in Coppa Italia.
Nel corso del match, inoltre, non sono mancate le scintille tra i due tecnici protagonisti della serata: Massimiliano Allegri e Antonio Conte.