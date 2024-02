Scintille alla Salernitana: tensione tra Coulibaly e un gruppo di tifosi

Momenti di tensione tra Lassana Coulibaly e alcuni tifosi: nel loro mirino l'atteggiamento tenuto dal giocatore con Liverani contro l'Inter.

Non è bastato il nuovo cambio d'allenatore per riportare quantomeno un barlume di serenità in casa Salernitana: Fabio Liverani ha esordito con il pesante k.o. rimediato contro la capolista Inter, non proprio l'avversaria ideale per sperare in un primo approccio positivo.

A macchiare ulteriormente la serata di San Siro è stato anche l'atteggiamento tenuto da Lassana Coulibaly al momento della sostituzione con Legowski, l'origine dei momenti di tensione andati in scena tra il centrocampista e un gruppo di tifosi.

Non il viatico migliore per la Salernitana, in vista della prossima sfida di campionato in programma sabato alle 18: all'Arechi arriva il Monza, col vento in poppa per il poker rifilato al Milan nel posticipo del 25° turno.