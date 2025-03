Scintille in Atletico-Real Madrid, Vinicius Jr sbaglia il rigore e provoca i tifosi dei Colchoneros: "Noi 15 Champions, voi zero"

Atletico Madrid vs Real Madrid

Un derby incandescente. E non poteva essere che così. La doppia sfida degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid si è conclusa tra le polemiche per il calcio di rigore non convalidato a Julian Alvarez, nella lotteria finale che ha premiato la squadra di Ancelotti.

Ma oltre all’episodio che ha visto protagonista l’attaccante argentino, un nuovo capitolo si aggiunge alla già accesa rivalità tra Vinicius Jr. e i tifosi dell’Atletico Madrid.

A far discutere sono stati soprattutto gli eventi al momento della sostituzione del fuoriclasse brasiliano, che ha provocato il pubblico sugli spalti, rispondendo ai fischi dello stadio.